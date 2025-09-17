شاهد.. الفنانة إيمان الشريف تفاجئ جمهورها وتطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة والترند “منعوني ديارك” بتوزيع موسيقي جديد ومدهش

فاجأت الفنانة السودانية, الشهيرة إيمان الشريف, جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بطرح فيديو كليب أغنيتها “الترند”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن أغنية “ميلينا” الشهيرة بمقطعها الأول “منعوني ديارك”, والتي شاركها في أدائها الرابر عصام ساتي. الأغنية تم تدشينها بإنتاج موسيقي جديد نال إعجاب جمهور الفنانة الذي قام بمشاركتها على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

