شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. خريج سوداني يجري نحو والده بحب كبير في ليلة تخرجه من الجامعة والأب يعانقه ويشاركه الرقص بطريقة جميلة وملفتة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول تم تصويره من حفل تخريج إحدى الجامعات السودانية, خارج البلاد. المقطع ظهر فيه خريج يحتفل مع والده بالتخرج بالجري نحوه بحب كبير قبل أن يحضنه الأب ويدخل معه في وصلة رقص جميلة خطفت أنظار الحاضرين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

