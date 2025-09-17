تابع الان خبر الرياض تستضيف المعرض السعودي الدولي للخطوط الحديدية بمشاركة عالمية واسعة وحضور مصري حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تستعد العاصمة الرياض لافتتاح فعاليات المعرض السعودي الدولي للخطوط الحديدية في نسخته الثانية، المقرر تنظيمه يومي 19 و20 أكتوبر 2025 بواجهة روشن، تحت رعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر. ويُعد هذا الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يجمع نخبة من قادة صناعة السكك الحديدية وأكبر الشركات العالمية.

ومن أبرز المشاركين شركات رينفي الإسبانية، سيمنس الألمانية، ألستوم الفرنسية، هيتاشي اليابانية، تالجو الإسبانية، سيسترا الفرنسية، إيجيس الفرنسية، إضافةً إلى حضور شركات كبرى مثل نيفومو، نيبون كوي اليابانية، أوراسكوم المصرية، ريلوي سيستم، ويابي ماركيزي التركية، وسط مشاركة رفيعة المستوى من خبراء وصناع القرار.

ويأتي هذا المعرض بعد النجاح البارز للنسخة الأولى في 2024، التي جذبت أكثر من 16 ألف زائر ومئات الجهات الدولية، مما عزز مكانة المملكة كوجهة رئيسية لصناعة وخدمات النقل بالسكك الحديدية. وتترقب الأوساط المتخصصة أن تكون النسخة الجديدة أكبر وأكثر تأثيرًا، مع مشاركة أكثر من 200 جهة محلية ودولية من 20 دولة، إضافة إلى ما يزيد عن 200 متحدث عالمي ومحلي يقدمون جلسات حوارية وورش عمل متخصصة.

وستتناول الجلسات محاور محورية تشمل التحول الرقمي، توظيف الذكاء الاصطناعي، تعزيز الاستدامة، والتكامل اللوجستي. كما يُنتظر أن يشكّل المعرض منصة استراتيجية لتوقيع اتفاقيات وشراكات كبرى، واستعراض أحدث الحلول التقنية المبتكرة التي ترفع من كفاءة التشغيل وتدعم خطط تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

ويجسد هذا الحدث العالمي التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، عبر تعزيز الاستثمار الدولي، وتوطين التقنيات الحديثة، وتمكين الكفاءات الوطنية، مما يرسخ مكانة الرياض كمركز رئيس لصناعة السكك الحديدية ومحور عالمي لسلاسل الإمداد.