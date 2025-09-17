سعر الغاز الطبيعي يفقد العزم السلبي-توقعات اليوم 17-9-2025

واجه سعر المؤشر باندفاعه الصاعد الأخير مستوى 24400.00 ليشكل بدوره حاجز إضافي مهم ليجبره ذلك على تشكيل ارتداد سريع ليستقر حاليا قرب 24290.00, نشير إلى أن الثبات المتكرر دون الحاجز وبمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, ستساهم هذه العوامل بتفعيل المسار التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 24110.00 وصولا نحو 24935.0 ليختبر بذلك الدعم الإضافي ولنؤكد على أهمية مراقبة تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة.

أما استئناف الهجوم الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيل السعر لموجات صاعدة قوية ليستقر من خلالها فوق الحاجز المذكور سابقا وليمنحه فرص لتسجيل مكاسب تاريخية بوصوله نحو 24525.00 و24610.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24110.00 و 24360.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي