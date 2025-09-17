سعر النحاس يتحرك يتذبذب ضمن المسار الصاعد-توقعات اليوم 17-9-2025

عاد سعر النحاس لتشكيل تداولات جانبية نظرا لاستقراره مؤخرا دون مستوى 4.6200$ محاولا التقاط العزم الإيجابي الإضافي لتعزيز سيطرة الميل الصاعد المقترح سابقا.

نكرر التنويه إلى أن الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تشكيل مستوى 4.2600$ للدعم الإضافي, فإن هذه العوامل تساهم بتأكيد الاستمرارية الإيجابية والتي قد تستهدف بدورها قريبا لمستوى 4.7500$ وبتجاوز هذا الحاجز قد تمتد التداولات نحو محطات إيجابية جديدة ليشكل مستوى 4.9500$ الهدف الإضافي الأول للمسار الصاعد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5000$ و 4.7500$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع