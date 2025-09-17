شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتحرك يتذبذب ضمن المسار الصاعد-توقعات اليوم 17-9-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-17 05:14AM UTC
- سعر النحاس يتحرك ضمن المسار الصاعد ويشكل تداولات جانبية.
- التوقعات تشير إلى استمرارية الاتجاه الإيجابي واحتمالية وصول السعر إلى مستويات عالية جديدة.
- نطاق التداول المتوقع لليوم بين 4.5000$ و 4.7500$ مع توقعات بارتفاع السعر.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
عاد سعر النحاس لتشكيل تداولات جانبية نظرا لاستقراره مؤخرا دون مستوى 4.6200$ محاولا التقاط العزم الإيجابي الإضافي لتعزيز سيطرة الميل الصاعد المقترح سابقا.
نكرر التنويه إلى أن الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تشكيل مستوى 4.2600$ للدعم الإضافي, فإن هذه العوامل تساهم بتأكيد الاستمرارية الإيجابية والتي قد تستهدف بدورها قريبا لمستوى 4.7500$ وبتجاوز هذا الحاجز قد تمتد التداولات نحو محطات إيجابية جديدة ليشكل مستوى 4.9500$ الهدف الإضافي الأول للمسار الصاعد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5000$ و 4.7500$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع