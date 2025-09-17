شاهد بالفيديو.. “شوال رز”.. نجمة السوشيال ميديا مها جعفر تكشف عن أغرب مقابل مادي عرض عليها لتصوير إعلان تجاري

حلت صانعة المحتوى ونجمة السوشيال ميديا السودانية, المعروفة مها جعفر, ضيفة على أحد برامج “البودكاست”, الذي يتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت مها جعفر, خلال حديثها عن أغرب مقابل مادي عرض عليها لتصوير إعلان تجاري. وقالت ضاحكة: العرض المالي ليته كان جلسة “ميك آب”, لكنه كان عبارة عن جوال أرز, والشركة التي قدمت العرض هندية وطلبت مني نشر صور ومقاطع فيديو مقابل “شوال الأرز”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

