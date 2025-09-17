الاقتصاد

سعر النفط الخام يجني أرباحه – توقعات اليوم – 17-09-2025

  سعر النفط الخام يجني أرباحه – توقعات اليوم – 17-09-2025
  • سعر النفط الخام يجني أرباحه – توقعات اليوم – 17-09-2025 2/2

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-16 23:42PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم الشركة للخدمات الأرضية (4031) ارتفاعاً بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 41.28 ريال، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة وقد جاء ذلك مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول بذلك تصريف البعض من هذا التشبع البيعي مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وهو ما ضاعف من الزخم الإيجابي المصاحب للسهم، بالرغم من استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير. 

 

لهذا وعلى ضوء صعود السهم القوي فإن توقعاتنا له تشير إلى ارتفاعه بتداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 41.28 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 46.40 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

