شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 17-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-17 01:59AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استقر سعر البتكوين (BTCUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وقد ساعده ذلك على الاقتراب من مستوى المقاومة المحوري 117,000$، وهو المستوى الذي شكّل آخر مستهدفاتنا السعرية في تحليلات سابقة.
ويحافظ السعر على زخمه الصاعد بدعم من استقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مما يمنحه دعماً ديناميكياً يعزز من تماسك الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع استمرار تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.