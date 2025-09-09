الامين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة يسجل بزيارة وفاء وتقدير للإعلامي الرياضي الكبير حافظ خوجلي

في لفتة إنسانية تعكس قيم الوفاء والتقدير، قام الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم السيد : عوض حامد احمد ، والمدير التنفيذي لمحلية أم درمان الأستاذ سيف الدين مختار، بزيارة الصحفي والإعلامي الكبير حافظ خوجلي بمنزله، بعد عودته من رحلة علاجية في القاهرة.

وشارك في الزيارة كل من الكابتن فيصل الحنان رئيس مبادرة الرياضيين لدعم الوالي، والسيد عصام بابكر ممثل الإعلام بالمجلس، حيث عبر الجميع عن سعادتهم بسلامة الأستاذ حافظ وعودته لمواصلة عطائه الإعلامي والثقافي المتميز.

وخلال الزيارة، أشاد السيد الوزير بالدور الكبير الذي ظل يقوم به الصحفي حافظ خوجلي في الساحة الإعلامية، مؤكداً أن قلمه يمثل صوتاً للحقيقة والوعي، ويمتاز بقدرته على الجمع بين الجانب الرياضي والثقافي والاجتماعي، مما جعله أحد أبرز الأقلام التي أثرت المشهد السوداني.

كما ثمن الأمين العام جهود المدير التنفيذي لمحلية أم درمان، الذي ظل مشاركاً وفاعلاً في مختلف الفعاليات الشبابية والرياضية، سواء عبر زياراته للبنى التحتية أو من خلال مبادرات التواصل الاجتماعي وكان مساهما بسخاء بكل الاليات والمعدات المتوفرة بالمحلية .

واستعاد الوزير ذكرياته مع الإعلامي حافظ خوجلي منذ أيام برنامج ليالي الأندية حين كان بنادي كوبر الرياضي، مؤكداً أن العلاقة بينهما ظلت علاقة تقدير ومودة متجذرة.