شاهد بالصور.. القوات المسلحة تتمدد والمليشيا تتقهقر.. خريطة تظهر سيطرة الجيش والقوات المساندة له على ربوع أرض الوطن والدعم السريع يتمركز في رقعة صغيرة بدارفور

أبرزت صور من خرائط متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, تمدد القوات المسلحة السودانية, في جميع المدن من شرق وشمال وجنوب البلاد حتى مناطق ومدن بغرب السودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد بسط الجيش والقوات المساندة له أبرزها القوات المشتركة, ولواء البراء بن مالك. صور الخرائط أظهرت تمدد الجيش مقابل تقهقر واضح لمليشيا الدعم السريع, التي أصبحت تتمركز في أجزاء من دارفور مثل مدينة نيالا, وجزء من مدينة الفاشر التي تشهد اشتباكات عنيفة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

