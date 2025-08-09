آخر موعد لانسحاب المقبولين بجامعة حائل والاحتفاظ بحق التقديم في السنة القادمة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - غدًا الأحد.. آخر موعد لانسحاب المقبولين بجامعة حائل مع احتفاظهم بحق التقديم في العام المقبل

أعلنت جامعة حائل أن يوم غدٍ الأحد 10 أغسطس 2025 الموافق 16 صفر 1447هـ، هو الموعد النهائي لانسحاب الطلبة المقبولين للعام الجامعي 1447/2025، والراغبين في عدم الاستمرار بالدراسة.

إجراءات إصدار الأرقام الجامعية جارية حاليًا

عمادة القبول والتسجيل أوضحت عبر حسابها الرسمي على منصة X، أن انسحاب الطالب أو الطالبة من القبول هذا العام لا يفقده فرصة التقديم مجددًا في العام الدراسي القادم.

وأضافت العمادة أن إجراءات إصدار الأرقام الجامعية جارية حاليًا، وسيتم إرسالها عبر أرقام التواصل المسجلة في المنصة الوطنية للقبول الموحد، مؤكدة عدم الحاجة لمراجعة مقر الجامعة لاستلامها.

الحاجة لمراجعة مقر الجامعة لاستلام الأرقام الجامعية