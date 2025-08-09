ترامب صرخ في وجه نتانياهو: "معي دليل.. إنهم يتضورون جوعاً"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أشارت تقارير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرخ في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل أيام طالباً منه عدم انكار وجود مجاعة في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه طلب إجراء مكالمة هاتفية بعد أن عارضه الرئيس الأمريكي علنًا، لكن ترامب قاطعه في المكالمة وقال إنه عُرض عليه دليل على تجويع الأطفال الفلسطينيين.

وأفاد تقرير الخميس أن نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب أجريا مؤخرًا مكالمةً هاتفيةً تخللها صراخٌ من ترامب بشأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الجمعة، الخبر واصفًا إياه بأنه "كاذب تمامًا".

وبحسب شبكة إن بي سي نيوز ، التي نقلت عن مسؤولين أميركيين كبار لم تسمهم، فإن المحادثة الهاتفية النارية جرت في 28 يوليو (تموز)، بعد أن قال نتانياهو في مناسبة إنه على الرغم من التقارير الواسعة النطاق عن الجوع والمجاعة في القطاع، فإنه"لا توجد مجاعة في غزة".

ورد ترامب علناً في اليوم التالي بأنه "غير مقتنع بشكل خاص" بتطمينات نتانياهو، قائلاً إن هناك "مجاعة حقيقية" في القطاع، وأضاف: "لا يمكنك تزييف ذلك".

وذكر التقرير أن نتانياهو طلب بعد تصريحات ترامب إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي، وتحدث الرجلان بعد ساعات، وخلال المكالمة، أخبر رئيس الوزراء ترامب أن تقارير المجاعة في غزة "مُفبركة" من جانب حماس، وأن الجوع ليس منتشرًا على نطاق واسع في القطاع.

إنهم يتضورون جوعاً

ثم قاطع ترامب نتانياهو، وفقًا لشبكة NBC، وبدأ بالصراخ، قائلاً إن مساعدي الرئيس أطلعوه على أدلة على أن أطفال غزة يتضورون جوعًا، وأنه لا يريد أن يُنكر.

ووصف التقرير المحادثة بأنها "محادثة مباشرة، في اتجاه واحد في الغالب، حول وضع المساعدات الإنسانية"، حيث كان ترامب هو الذي يتحدث في معظم الأحيان"، وفقًا لمسؤول أميركي.

وأضاف المسؤول نفسه أن واشنطن "لا تشعر فقط بأن الوضع خطير، بل إنها تتحمل المسؤولية عنه بسبب مؤسسة غزة الإنسانية" - في إشارة إلى مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تم إنشاؤها للإشراف على توزيع المساعدات في القطاع المدمر، ولكنها تعاني من تقارير يومية عن إطلاق النار والوفيات بالقرب من مواقعها.

وبحسب التقرير، رفض مسؤولون في البيت الأبيض وإسرائيل التعليق على المكالمة الهاتفية. وردا على التقرير يوم الجمعة فقد رفضه مكتب نتانياهو ووصفه بأنه "أخبار كاذبة".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان مقتضب: "إن الادعاء بوجود "مباراة صراخ" بين رئيس الوزراء نتانياهو والرئيس ترامب هو خبر كاذب تماما". وفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".