تشكيلة برشلونة وريال مدريد الأصغر في الليغا

تشير الإحصاءات، إلى أن برشلونة وريال مدريد يملكان أصغر متوسط أعمار بين فرق الدوري الإسباني هذا الموسم.

لم يستغرق الأمر من برشلونة سوى جولة واحدة لتأكيد مكانته كمنافس على لقب الليغا، بعد الثلاثية في شباك مايوركا.

أظهر لاعبو المدرب هانزي فليك عزمهم على الاحتفاظ باللقب، حيث حقق برشلونة الفوز بأقل متوسط ​​أعمار في الدوري بأكمله.

وفقاً لـ”StatsPrimera”، فإن برشلونة دخل بتشكيلة أساسية أمام مايوركا بمتوسط أعمار 23.75 عاماً فقط.

اللافت في هذه الإحصائيات، أن المركز الثاني فيما يخص أصغر التشكيلات يعود إلى ريال مدريد، الفائز على أوساسونا بمتوسط ​​أعمار 25.28 عاماً.

هذه الأرقام تبعث على التفاؤل لدى الفريق الأبيض، نظراً لأن الشاب فرانكو ماستانتونو صاحب 18 عاماً لا يزال ينتظر فرصته لدخول التشكيلة الأساسية.

هيمنة برشلونة وريال مدريد على تصنيفات أصغر الفرق، يضمن إقامة كلاسيكو بينهما لعقد من الزمان.

في المركز الثالث، يأتي إشبيلية الذي دخل الجولة الافتتاحية بمتوسط أعمار 26.0 عاماً، ثم فياريال بـ26.2 عاماً، وأتلتيكو مدريد بـ26.3 عاماً، وجاء خيتافي في المركز السادس بـ26.3 عاماً أيضاً.

يحتل مايوركا وأوساسونا المركزين 18 و19 في التصنيف العمري، بمتوسط ​​أعمار 28.92 و29.29 عاماً على التوالي.

وفي المركز الأخير جاء نادي رايو فايكانو في بمتوسط أعمار وصل إلى 29.7 عاماً.

الشرق