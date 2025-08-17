بطولة إسبانيا: برشلونة يستهل حملة الدفاع عن لقبه بانتصار على مايوركا المنقوص

الرياص - اسماء السيد - مدريد : استهل برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الماضي، حملة الدفاع عن لقبه بانتصار على مضيفه مايوركا المنقوص من لاعبين اثنين 3 0، السبت ضمن المرحلة الأولى.

افتتح "بلاوغرانا" التسجيل عبر البرازيلي رافينيا (7)، وأضاف فيران توريس الهدف الثاني (23) ولامين جمال الهدف الثالث (90+4).

ولعب مايوركا منقوصا من لاعب وسطه مانو مورلانيس إثر تلقيه إنذارين (24 و33)، قبل طرد مهاجمه الكوسوفي فيدات موريكي ببطاقة حمراء مباشرة لمخاشنته الحارس الكاتالوني الجديد جوان غارسيا (39).

ووسع برشلونة سلسلته الإيجابية أمام مايوركا إلى 19 مباراة تواليا من دون خسارة، محققا 17 انتصارا وتعادلين، علما أن آخر خسارة تلقاها أمامه كانت بنتيجة 1 2 في 17 أيار/مايو 2009 ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من "لا ليغا".

وحاول فريق المدرب الألماني هانزي فليك تسجيل هدف مبكر لتسهيل مهمة الظفر بالنقاط الثلاث، فكانت الجهة اليمنى مصدر الخطورة الأكبر بفضل نجمه الشاب جمال، مستفيدا من سرعته وقدرته الفائقة على المراوغة.

وسرعان ما أثمرت مجهودات جمال هدفا، بعدما لعب عرضية من الجهة اليمنى تابعها رافينيا برأسية من مسافة قريبة إلى يمين حارس مرمى المضيف ليو رومان (7).

وشهدت الدقيقة 21 أولى محاولات أصحاب الأرض بتسديدة موريكي من داخل منطقة الجزاء لم يجد غارسيا صعوبة في التعامل معها.

وأضاف توريس الهدف الثاني بتسديدة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا اليسرى لمرمى رومان (23).

وأثار الهدف موجة اعتراضات من مشجعي مايوركا ولاعبيه ومدربه ياغوبا أراساتي، على اعتبار أن الهدف سبقه تسديدة لجمال ارتدت من رأس قائد الفريق أنطونيو رايو إلى توريس، لكن الحكم لم يوقف اللعب على الرغم من سقوط رايو أرضا.

وزادت المباراة تعقيدا على مايوركا بطرد مورلانيس إثر تلقيه بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 33 بعد ارتكابه خطأ على جمال، علما أنه تلقى بطاقة أولى في الدقيقة 24.

وانتهت الأمور عمليا في الدقيقة 39 بطرد موريكي ببطاقة حمراء مباشرة رفعها الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

وكان المهاجم الكوسوفي في حالة انفراد بعد كرة طويلة في ظهر دفاع برشلونة، فحاول السيطرة على الكرة، لكنه ركل غارسيا الذي خرج من مرماه وشتتها برأسية، على وجهه.

وسعى جمال لإضافة هدف ثالث في مناسبتين (45+2 و45+6)، لكن الأولى جانبت القائم الأيمن والثانية جانبت القائم الأيسر.

وحاول حامل اللقب في الشوط الثاني استغلال سيطرته الكاسحة وتعزيز تقدمه، فتابع البديل داني أولمو كرة مرتدة برأسية من مسافة قريبة تصدى لها رومان ببراعة (58).

ورد القائم الأيسر تسديدة رافينيا من خارج منطقة الجزاء (59)، ثم رد القائم الأيمن تسديدة أولمو من مسافة قريبة (69).

وشهدت الدقيقة 69 مشاركة المهاجم الإنكليزي الجديد ماركوس راشفورد المُنتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية.

وسدد جمال من خارج منطقة الجزاء في مناسبتين، غير أن رومان منعه من التسجيل (88 و89).

لكن محاولات النجم الشاب المتكررة أثمرت هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع توّج به مجهوداته ونصّب نفسه نجم المباراة الأول، بتسديدة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء بعد مجهود فردي، استقرت في الزاوية العليا اليمنى لمرمى رومان الذي وقف عاجزا أمامها.

وافتتحت المرحلة الأولى الجمعة بفوز رايو فايكانو 3 1 على جيرونا، وفياريال 2 0 على ريال أوفييدو.

ويلعب لاحقا ألافيس أمام ليفانتي، فيما يحلّ ريال سوسييداد ضيفا على فالنسيا.

ويواجه سلتا فيغو ضيفه خيتافي، في حين يستقبل أتلتيك بلباو نظيره إشبيلية، ويرحل أتلتيكو مدريد إلى إقليم كاتالونيا لمواجهة إسبانيول الأحد.