بطولة إنكلترا: بورنموث يضم دوك من ليفربول

الرياص - اسماء السيد - لندن : تعاقد نادي بورنموث الإنكليزي لكرة القدم مع الدولي الاسكتلندي بن دوك مقابل 34 مليون دولار قادما من مواطنه ليفربول، ليرفع بذلك الأخير إيراداته من بيع اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى نحو 270 مليون دولار.

وخاض ابن الـ19 عاما الذي التحق ببطل إنكلترا 20 مرة من سلتيك الاسكتلندي في 2022 مقابل 810 آلاف دولار فقط، 10 مباريات بقميص الفريق الأول للـ"ريدز".

ولفت دوك الأنظار خلال فترة إعارة قضاها في صفوف نادي مدلسبره من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) وخاض أيضا ست مباريات دولية الموسم الماضي.

وأفادت شبكة "بي بي سي" أن بورنموث سيدفع 27 مليون دولار و6.75 ملايين كإضافات.

وقال دوك "أشعر أن هذا هو الوقت المناسب لي، وهي فرصة رائعة للعب بانتظام على أعلى مستوى. أشعر أن هذا هو الخيار الأمثل".

وتابع "يلعب الفريق كرة قدم رائعة. إنه سريع ويتناسب تماما مع أسلوب لعبي، لذا شعرت أنني لا أستطيع رفض فرصة اللعب هنا".

ولحق دوك بقائمة طويلة من اللاعبين الذين غادروا أروقة أنفيلد في الأشهر الأخيرة مثل الكولومبي لويس دياس، الأوروغوياني داروين نونييس، ترنت ألكسندر أرنولد، الإيرلندي كاويمهين كيليهر، جاريل كوانساه وتايلر مورتون.

وأفسحت عمليات البيع هذه المجال أمام ليفربول لإنفاق 405.16 مليون دولار من أجل تعزيز تشكيلة المدرب الهولندي أرنه سلوت من خلال التعاقد مع الألماني فلوريان فيرتس، الفرنسي هوغو إيكيتيكيه، الهولندي جيريمي فريمبونغ، المجري ميلوش كيركيز والإيطالي جوفاني ليوني.