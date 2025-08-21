انت الان تتابع خبر دولة القانون: اسماء جديدة ستستبعد من الترشيح والانتخابات لن تؤجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفتلاوي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "هيئة المساءلة والعدالة وصلت الى 30% فقط من أسماء المرشحين للانتخابات وهناك العديد من الأسماء لم يصل اليها الدور".واشار الى ان "هناك اسماء جديدة لمرشحين سيجري استبعادها من السباق الانتخابي وقد تستمر الاستبعادات لغاية ترديد القسم داخل البرلمان".

وأشار الى ان" الاتفاق السياسي الذي يقضي بحل هيئة المساءلة والعدالة بعد انتهاءها من تدقيق جميع الأسماء والملفات، اوقفه الاشكال الدستوري لأنها لم تكمل جميع ما ذكر"، مردفاً ان "خلايا بعثية كبيرة تنامت الان أكثر من قبل بعدما استشعرت الأمان لذلك يجب ان يبقى الحذر والمؤشرات الأكثر دقة ورقابة على إيقاف ذلك النمو".

وبين، ان "الترشيح الان على الانتخابات أصبح فرصة لجني المال، على اعتبار من يضع نفسه بهذا الموقف هو متمكن ومتأكد من امكانيته جمع الأصوات لذلك الأحزاب تصرف له مبالع كبيرة لذلك العملية أصبحت اشبه بالتجارة"، منوهاً بأن "على الجهات المعنية ضبط ملف استخدام المال المفرط في الحملات الانتخابية".

واضاف، "الانتخابات ستجري في موعدها الا إذا حدثت حرب دولية او عوائق طبيعية سيتم تأجيلها".