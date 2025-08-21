تابع الان خبر محلل سعودي: القاهره والرياض يتبنيان موقفا موحدا تجاه كافه القضايا العربية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أكد المحلل السياسي السعودي د. خالد بطرفي أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يعكس عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة والرياض، موضحًا أن هذه العلاقات ليست وليدة اللحظة، وإنما تمتد جذورها منذ قرون، بدءًا من العهد النبوي وحتى العصر الحديث.

وأضاف بطرفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، أن العلاقات بين البلدين تطورت على مدى ما يقرب من 100 عام في التاريخ الحديث، منذ عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، لتظل نموذجًا متينًا للتعاون بين جناحي الأمة العربية وضفتي البحر الأحمر.

وشدد على أن محاولات بعض الأطراف المناوئة للإساءة إلى هذه العلاقات أو زرع الفتن بين الشعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسقط أمام حقائق الواقع، حيث يعيش ملايين المصريين في السعودية ويزورونها سنويًا، فيما يقيم ملايين السعوديين في مصر أيضًا، إلى جانب الاستثمارات المشتركة في مشروعات التنمية والطاقة والتصنيع.

وأشار بطرفي إلى أن القاهرة والرياض تتبنيان مواقف موحدة تجاه مختلف القضايا العربية، من غزة وسوريا ولبنان، إلى اليمن وليبيا والسودان، مؤكدًا أن وحدة الصف بينهما ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة.