محتال ينتحل شخصية ضابط بريطاني رفيع لسرقة 2.8 مليون دولار من العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 21 أغسطس 2025 07:52 مساءً - تعمل الشرطة البريطانية على استرداد أموال أحد الضحايا بعد أن تمكن محتال من سرقة ما قيمته 2.1 مليون جنيه إسترليني (2.8 مليون دولار) من عملة بيتكوين، عبر انتحال صفة ضابط شرطة بريطاني رفيع.

وقالت وحدة الجرائم الإلكترونية في شرطة شمال ويلز يوم الثلاثاء إنها تحقق في واقعة سرقة البيتكوين (BTC)، مشيرة إلى أن القضية "تسلط الضوء على اتجاه مقلق يستهدف حاملي العملات المشفرة على المدى الطويل ممن يستخدمون محافظ التخزين البارد."

وأضافت الشرطة أن الضحية ربما تم التعرف عليه من خلال تسريب بيانات، مما يجعلها "عملية احتيال متقدمة للغاية وموجهة بدقة."

لطالما حذرت الشرطة في المملكة المتحدة وخارجها من محتالين ينتحلون صفة مسؤولين حكوميين أو من جهات إنفاذ القانون للإيقاع بالضحايا، بدءًا من طلبات دفع مباشرة وواضحة وصولًا إلى مخططات معقدة متعددة الأوجه لإخفاء الاحتيال.

انتحال صفة ضابط في عملية سرقة كريبتو

قالت شرطة شمال ويلز إن الضحية تلقى اتصالًا من محتال "يدّعي أنه ضابط رفيع في أجهزة إنفاذ القانون بالمملكة المتحدة."

وزعم المحتال أنه ألقى القبض على شخص بحوزته هاتف يحتوي على وثائق تعريف تخص الضحية، محذرًا من أن ذلك قد يعرضه لمجموعة من الاختراقات الأمنية المحتملة.

وبالاعتماد على "إثارة الخوف والاستعجال"، أوضحت الشرطة أن الضحية طُلب منه "تأمين أصوله" عبر تسجيل الدخول إلى محفظة التخزين البارد باستخدام رابط قدّمه المحتال متظاهرًا بأنه تابع للشرطة.

وقالت الشرطة: "الضحية، الذي شعر بالقلق واعتقد أنه ينفذ تعليمات الشرطة، أدخل عبارة الاسترداد (كلمة المرور) في موقع إلكتروني مزيف متطور."

وبمجرد حصولهم على السيطرة الكاملة على المحفظة، سحب المحتالون ما قيمته 2.8 مليون دولار من البيتكوين.

الشرطة: تحقق قبل أن تثق

قالت شرطة شمال ويلز إنها تعمل على تتبع الأموال واستردادها، كما قدّمت نصائح لحاملي العملات المشفرة حول كيفية التحقق من هوية رجال الشرطة وما يمكن أن يطلبوه فعليًا.

وأضافت: "الشرطة لن تتصل بك مطلقًا بشكل مفاجئ لمناقشة أصولك المشفرة أو تطلب منك اتخاذ إجراء على محفظة التخزين البارد الخاصة بك. هذا إنذار أحمر كبير."

ونصحت بإنهاء أي مكالمات مشبوهة فورًا والتواصل مباشرة مع الشرطة للتحقق من صحة المكالمة في حال ادعى شخص ما أنه ضابط. وأكدت أن الشرطة لن تطلب أبدًا من أي شخص الإفصاح عن عبارة الاسترداد الخاصة بمحفظته المشفرة.

وقالت شرطة شمال ويلز: "المحتالون يطورون أساليبهم باستمرار. إنهم لا يستهدفون المستثمرين الجدد فقط، بل يبتكرون مخططات هندسة اجتماعية متقدمة لخداع حتى أكثر الحامِلين حرصًا."

الشرطة تحذر من عمليات انتحال أخرى

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر من محتالين ينتحلون صفة موظفين في منصات تداول العملات المشفرة، ويتواصلون مع ضحايا محتملين بحجة وجود مشكلات في حساباتهم لخداعهم لتسليم معلومات تُستخدم لاحقًا لاختراق حساباتهم.

وفي مايو الماضي، حذر الـFBI أيضًا من استخدام مهاجمين لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء مقاطع صوتية مزيفة (deepfakes) تنتحل أصوات مسؤولين أمريكيين كبار، في حملة استهدفت بشكل رئيسي موظفين حاليين وسابقين في الحكومة الفيدرالية أو حكومات الولايات.