فلاشينغ ميدوز: مسار محفوف بالمخاطر لألكاراس ومواجهة محتملة أمام ديوكوفيتش

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : وضعت قرعة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب النجم الإسباني كارلوس ألكاراس المصنّف ثانيا عالميا في مواجهة محتملة مع الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش.

وأفضت القرعة عن طريق محفوف بالمخاطر لألكاراس وصولا حتى النهائي حيث تبرز امكانية حدوث منازلة جديدة بينه وبين الإيطالي يانيك سينر المصنّف أول عالميا.

وسيتعيّن على الإسباني الشاب الذي يملك فرصة انتزاع المركز الأول في التصنيف العالمي وفقا للنتائج التي ستؤول اليها البطولة، أن يقدّم أفضل ما لديه منذ بداية مشواره الأحد، إذ يلتقي مع الأميركي رايلي أوبيلكا صاحب الإرسال القويّ في الدور الأول.

وفي حال سارت الأمور وفق المنطق، فإنه من المحتمل جدا أن يتواجه ألكاراس وديوكوفيتش في الدور نصف النهائي.

بدوره، يستهل ديوكوفيتش حامل الرقم القياسي بـ 25 بطولة كبرى، مشواره بمواجهة الأميركي ليرنر تيان في الدور الافتتاحي.

ويتفوّق ديوكوفيتش 5 3 في المواجهات المباشرة مع ألكاراس، وسبق أن هزم الإسباني بعد أربع مجموعات في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق من هذا العام.

لكنّ أداء الصربي البالغ 38 عاما يبقى محل شكوك قبيل إنطلاق البطولة الكبرى الأخيرة للموسم، إذ لم يشارك ديوكوفيتش في أي دورة منذ وصوله الى نصف نهائي بطولة ويمبلدون الشهر الماضي.

من جهته، يبدأ سينر حامل اللقب مشواره بمواجهة التشيكي فيت كوبريفا.

وقد يلتقي الإيطالي الذي انسحب خلال المجموعة الأولى من مباراته أمام ألكاراس في نهائي دورة سينسيناتي مطلع هذا الأسبوع، مع البريطاني جاك درايبر في ربع النهائي.

ولدى السيدات، تبدأ البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة أولى عالميا مشوارها بمواجهة السويسرية ريبيكا ماساروفا (109).

اما البولندية إيغا شفيونتيك الثانية وحاملة لقب نسخة 2022 فتلعب في البداية أمام الكولومبية إيميليانا أرانغو.