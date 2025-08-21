توقيع اتفاقية شراكة عسكرية بين وزارة الدفاع والحرس الوطني الأمريكي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزارة الدفاع تبرم اتفاقية شراكة عسكرية مع الحرس الوطني الأمريكي

وقعت وزارة الدفاع اليوم اتفاقية شراكة عسكرية مع الحرس الوطني الأمريكي لولايتي إنديانا وأوكلاهوما، خلال حفل أُقيم في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين وممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني السعودي.

رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ورئيس مكتب الحرس الوطني الأمريكي الفريق الأول ستيفن نوردهاوس ومسؤولو الحرس الوطني بولايتي إنديانا وأوكلاهوما وقعوا الاتفاقية.

الاتفاقية تأتي ضمن برنامج الشراكة بين الدول التابع لوزارة الدفاع الأمريكية وتهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي والأمني عبر التدريب وتبادل الخبرات ودعم جهود الأمن والاستقرار.

تشمل الاتفاقية مجالات متنوعة مثل تطوير القدرات الدفاعية المشتركة ورفع جاهزية القوات المسلحة السعودية والمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة وتنمية القيادات والتخطيط الإستراتيجي وغيرها.

ومن المقرر تنفيذ زيارات تبادلية وتدريبات ميدانية وبرامج لتبادل الضباط وورش عمل متخصصة ومشاريع مجتمعية وثقافية تعزز التعاون بين الجانبين.

يعتبر هذا التعاون خطوة تاريخية تعزز الجاهزية الشاملة للقوات المسلحة السعودية ويعكس التزام البلدين بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

الاتفاقية تعكس متانة العلاقات بين السعودية وأمريكا وتعزز التعاون الدفاعي لبناء مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا.