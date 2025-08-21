تابع الان خبر 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالنصف الأول من 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والسعودية، ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، يتوجه اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية.

وحرصًا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للسيد الرئيس، وإصدار بيانات توضح أبعاد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كشف الجهاز في بيانه الصادر اليوم الخميس، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتسجل 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

الصادرات المصرية

وأظهرت البيانات أن الصادرات المصرية إلى السعودية بلغت 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت الواردات المصرية من السعودية إلى 4.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وتصدرت مجموعة النحاس ومصنوعاته قائمة أهم السلع التي صدرتها مصر إلى السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 237 مليون دولار، تلتها الخضروات والفواكه بقيمة 192 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة بقيمة 152 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 143 مليون دولار، وأخيرًا الحديد والصلب بقيمة 139 مليون دولار.

السلع المستوردة

أما أبرز السلع التي استوردتها مصر من السعودية فجاء في مقدمتها الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 3.3 مليار دولار، تلتها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 596 مليون دولار، ثم المنتجات الكيماوية العضوية بقيمة 139 مليون دولار، والألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 109 ملايين دولار، وأخيرًا الورق ومصنوعاته من عجائن الورق بقيمة 49 مليون دولار.

وعلى صعيد الاستثمارات، سجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 532 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مقابل 408.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

كما ارتفعت الاستثمارات المصرية في السعودية لتصل إلى 116.2 مليون دولار مقابل 107.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2023/2024.

تحويلات العاملين بالسعودية

وفيما يتعلق بتحويلات العاملين، بلغت تحويلات المصريين العاملين في السعودية نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 8.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023.

بينما سجلت تحويلات السعوديين العاملين في مصر 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 26.1 مليون دولار في العام المالي السابق.

عدد سكان مصر

كما أوضح البيان أن عدد سكان مصر بلغ 108 ملايين نسمة في أغسطس 2025، في حين بلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية 34.6 مليون نسمة خلال الفترة ذاتها.

ووفقًا لتقديرات البعثة المصرية في الرياض، فقد بلغ عدد المصريين المتواجدين في السعودية نحو 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.