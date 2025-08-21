شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتغير جسمك ووجهك إذا توقفت عن تناول السكر لأسبوعين؟ والان مع التفاصيل

كشف طبيب بارز على منصة "تيك توك" أن التوقف عن تناول السكر لمدة أسبوعين فقط يمكن أن يُحدث تغيرات ملحوظة في الجسم وخاصة الوجه.



وبحسب ما نقلت "ديلي ميل" Daily Mail أوضح سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والمُدرّب في "جامعة هارفارد"، أن الامتناع عن السكر يؤثر سريعا على شكل الوجه، حيث يقل الانتفاخ ويبدأ الوجه في التوازن الطبيعي، كما يقل احتباس السوائل حول العينين ويبدأ انخفاض دهون البطن ودهون الكبد.



وأضاف أن التوقف عن السكر يعيد توازن ميكروبيوم الأمعاء، وهي التريليونات من الكائنات الدقيقة المسؤولة عن الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، كما قد تتحسن البشرة ويقل حب الشباب والبقع الحمراء.

وبحسب الأطباء، فإن السكر قد يسبب إدمانا لدى بعض الأشخاص، ويجب التعامل معه كما يتم التعامل مع السموم الناتجة عن المخدرات أو الكحول.

وقد حذر الخبراء من الإفراط في استهلاك السكريات الحرة الموجودة في الحلويات والشوكولاتة والمشروبات الغازية والأطعمة المصنعة، مع الإشارة إلى أن بعض السكريات الطبيعية الموجودة في العسل وعصائر الفاكهة غير المحلاة تصنّف أيضا ضمن السكريات الحرة، بينما السكر الموجود في الحليب والفواكه والخضراوات لا يُعتبر كذلك.

ويؤكد خبراء التغذية من أن التوقف عن تناول السكر، رغم أنه قد يسبب أعراض انسحاب مثل الصداع وآلام المعدة وتغيرات الأمعاء، يعزز الصحة العامة والطاقة والنوم الجيد، ويساهم في فقدان الوزن وتقوية الشعر والبشرة والأظافر.



كما يحد تقليل استهلاك السكر من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وبعض أنواع السرطا

ويُحذّر الأطباء وخبراء التغذية من أن النوع الذي يُفرط معظم الناس في استهلاكه من السكر هو ما يُسمى "السكر الحر"، الموجودة في الحلويات والشوكولاتة والمشروبات الغازية والعديد من الأطعمة المُصنّعة.

ولكن بعض السكريات الطبيعية تُصنّف أيضًا ضمن "السكر الحر"، مثل تلك الموجودة في العسل والشراب والنكتار وعصائر الفاكهة غير المُحلاة والعصائر المخفوقة.

إلا أن السكر الموجود طبيعيًا في الحليب والفواكه والخضراوات لا يعتبر "سكرًا حرًا"، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

ولتقليل استهلاك السكر، توصي الهيئات الصحية باستبدال المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بشرب الماء، والحد من عصائر الفاكهة غير المحلاة إلى ما لا يزيد عن 150 مل يوميا، وتقليل السكر المضاف للشاي أو القهوة تدريجيا أو استخدام محليات بديلة.