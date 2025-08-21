شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة تهزّ الضالع.. أمّ تودّع الحياة برصاصة طفلها! والان مع التفاصيل

في حادثة مأساوية تُسلّط الضوء على خطورة انتشار السلاح وتهوره، لقيت امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا مصرعها في محافظة الضالع، بعد أن أصيبت بطلقة قاتلة من سلاح كان يلهو به أحد أبنائها، ذو الـ11 عامًا.

فقد أعلنت شرطة الضالع أن الحادث وقع نتيجة إهمال وترك سلاح من نوع "كلاشينكوف" في متناول طفل، ليُطلق منه رصاصة استقرّت في بطن الأم، لتُفارق الحياة على الفور.



وتُحذّر شرطة الضالع في بيانها من مخاطر ترك الأسلحة النارية في متناول الأطفال، مُشدّدة على أن هذه الممارسات غالبًا ما تُؤدي إلى كوارث تُودي بحياة الأبرياء، سواء كانوا أطفالًا أو أفرادًا من العائلة، مُنبّهة إلى ضرورة التوعية بمخاطر حمل السلاح في المنازل.