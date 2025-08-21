لقاء مدير “تعليم الطائف” مع فرق دعم “ازدهار القيادة المدرسية”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مدير “تعليم الطائف” يلتقي فرق دعم “ازدهار القيادة المدرسية”

التقى الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، مدير عام الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، بفرق الدعم والاستدامة لمشروع “ازدهار القيادة المدرسية”، بالإضافة إلى مديري ومديرات المدارس التي تطبق هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم.

وأكد الدكتور الغامدي على أهمية التخطيط المهني والعمل الاستباقي، مع التركيز على دراسة حالة كل مدرسة بشكل موضوعي.

تهدف المبادرة إلى تمكين المدارس بناءً على نتائج تقويم الأداء المدرسي، وهو ما يعمل عليه مشروع “ازدهار” من خلال تقديم الفكر وصناعة التغيير لتحقيق التميز.

وشدد الدكتور الغامدي على أهمية العمل بروح الفريق والتفكير الجماعي، مثمناً الجهود المبذولة من قبل الشؤون التعليمية والموارد البشرية، معرباً عن تمنياته بالتوفيق والسداد للجميع.