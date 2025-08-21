شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 1000 حالة في 6 أشهر.. ارتفاع كارثي لسوء التغذية في عمران يهدد بانهيار صحي. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكثر من 1000 حالة في 6 أشهر.. ارتفاع كارثي لسوء التغذية في عمران يهدد بانهيار صحي.

كشفت منظمة طبية دولية عن ارتفاع شديد لمعدلات سوء التغذية الحاد بمحافظة عمران، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في شمال اليمن.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود (MSF) في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، الخميس، إن مركز التغذية العلاجية الداخلي بمستشفى السلام في مديرية خمر بمحافظة عمران استقبل، منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2025، أكثر من 1,000 مريض يعانون من سوء التغذية الحاد، طلباً لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وأضاف البيان أن المنظمة رفعت الطاقة الإستيعابية للأسرّة في مركز التغذية العلاجية بمستشفى السلام، الذي تدعمه، بنسبة 120% "لمواجهة الارتفاع المستمر في أعداد الحالات التي تتطلب الترقيد في المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد الوخيم (SAM) في المنطقة".

وأشارت "أطباء بلا حدود" إلى أن تراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الطبية، وانسحاب عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية، "يفاقمان من التحديات في معالجة حالات سوء التغذية الحاد المتوسط (MAM) في المحافظة".

وأوضح البيان أن مستشفى السلام بخمر سبق وأبلغ في ديسمبر/كانون الأول 2024 عن فجوة كبيرة في الإمدادات الخاصة بالعلاج الخارجي.

ووفق أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) في اليمن، صدر في يونيو/حزيران الماضي، فإن 2.7 مليون شخص في عشرات المديريات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين (SBA) يواجهون بالفعل من سوء التغذية الحاد، بينهم 400 ألف يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، و1.3 مليون آخرين من سوء التغذية الحاد المتوسط أو المعتدل، إضافة إلى مليون امرأة حامل ومرضعة.

وتوقع التحليل أن يواجه حوالي 12.8 مليون شخص أو ما نسبته 52% من السكان في المناطق الخاضعة للجماعة، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية إنسانية عاجلة، وذلك خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026.