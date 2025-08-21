استعداد أمانة جدة للأمطار: تفعيل خطط الطوارئ الميدانية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمانة جدة تنفذ خطط الطوارئ استعدادًا للأمطار

في إطار استعدادها للتغيرات الجوية المتوقعة خلال الأسبوع الحالي، قامت أمانة محافظة جدة بتنشيط خططها الطارئة في خطوة استباقية. وذلك استنادًا إلى تقارير المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقد شددت الأمانة على رفع مستوى اليقظة بنشر الفرق والآليات في المناطق المحتملة لتأثيرات الطقس، وتنسيقها مع الجهات المعنية. كما قامت بمتابعة مستمرة لتحذيرات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، بهدف تقليل الآثار السلبية للتقلبات الجوية.

وفي سياق متصل، دعت الأمانة السكان والزائرين إلى توخي الحذر وتجنب مواقع تجمعات المياه ومصادر التيارات الكهربائية أثناء هطول الأمطار. كما حثتهم على الإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة عبر الرقم الموحد 940 أو تطبيق “بلدي”.

وختمت الأمانة بتأكيد أهمية متابعة تعليمات الجهات الرسمية والحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، بهدف ضمان سلامة الجميع في ظل التحديات الجوية المرتقبة.