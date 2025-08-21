كيف تحدث عزت أبو عوف عن عمله بمجال الطب قبل احتراف الفن

البداية السينمائية مع خيري بشارة والنجاح أمام كبار نجوم السينما

عزت أبو عوف يؤكد أنه عمل طبيباً لمدة 5 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 07:07 مساءً - يعد الفنانواحداً من أبرز الفنانين الذين نجحوا في ترك أثر كبير لدى الجمهور في الوطن العربي سواء بمجال التمثيل أو الموسيقى، حيث شارك ببطولة عدد كبير من الأعمال الفنية مع كبار الفنانين والمُخرجين، كما كون أيضاً فرقة الـ"4M" مع شقيقاته والتي قدمت عدداً كبيراً من الأغاني.ويأتي اليوم 21 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان عزت أبو عوف حيث وُلد في مثل هذا اليوم، وإحياءً لذكرى ميلاده نستعرض لكم بداياته ونجاحه في السينما، وحديثه عن عمله بمجال الطب قبل أن يحترف العمل في المجال الفني.جاءت البداية الفنية لعزت أبو عوف من خلال الموسيقى وكان عازفاً للأورج، ومع فترة السبعينيات أسس فرقة الـ"4 M" مع شقيقاته، والتي حقق من خلالها نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.إلا أن بدايته مع السينما جاءت مع مطلع التسعينيات من خلال تعاونه مع المُخرج خيري بشارة بفيلم "أيس كريم في جليم"، والذي جسد بطولته الفنان عمرو دياب، لينطلق عقب ذلك بالمشاركة ببطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.استمرت رحلة الفنان عزت أبو عوف مع السينما لمدة 15 عاماً، تعاون من خلالها مع كبار الفنانين والمُخرجين، ومن أبرزهم الفنان أحمد زكي والذي شاركه ببطولة أفلام "حسن اللول، إضحك الصورة تطلع حلوة، أرض الخوف"، كما تعاون مع الفنان عادل إمام في أفلام "طيور الظلام، بخيت وعديلة، السفارة في العمارة، حسن ومرقص، بوبوس"، كما تعاون معه في المسرح من خلال مسرحية "بودي جارد".كما كان الفنان الراحل عزت أبو عوف من أكثر الفنانين الذين حرصوا على دعم الجيل الجديد من الشباب بمطلع الألفية، حيث شارك معهم ببطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية، وتميز أداؤه ما بين الكوميديا والتراجيدي.يُمكنكم قراءة:ويعلم عدد كبير من جمهور الفنان عزت أبو عوف أنه كان قد تخرج في كلية الطب، ولكن القليل منهم يعلم أنه بالفعل قد مارس مهنة الطب لعدد من السنوات، وقد تخصص في أمراض النساء.وخلال لقاء تلفزيوني له مع الإعلامية هالة سرحان أكد الفنان عزت أبو عوف أنه مارس مهنة الطب لمدة خمس سنوات، وأكد أنه بالفعل أجرى 200 عملية ولادة، واللافت للانتباه أن العمليات التي أجراها كانت دوماً لأطفال بنات، ولم يقم بعملية ولادة لطفل ذكر ولا مرة.كما أكد خلال حديثه أن زوجته كانت امرأة عظيمة، وتحملته لسنوات كثيرة، وإن لم تكن موجودة في حياته فلن يكون إنساناً سعيداً، حيث إنها دوماً كانت تدعمه وتقف خلفه.يُذكر أن الفنان عزت أبو عوف قد رحل عن عالمنا في 1 يوليو عام 2019 عن عمر ناهز الـ71 عاماً، وعقب مسيرة فنية استمرت لما يُقارب الخمسين عاماً ما بين الموسيقى والتمثيل نجح من خلالها في أن يكون له مكانة خاصة بقلوب وذاكرة الجمهور العربي.