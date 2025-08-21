“رقص ولحظات رومانسية”.. منى زكي وأحمد حلمي في حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي – فيديو

- 1/2
خطف النجمان منى زكي وأحمد حلمي الأنظار خلال تواجدهما في حفل الفنان عمرو دياب بالساحل الشمالي، إذ ظهرا في أجواء رومانسية مميزة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للثنائي، وهما يحتضنان بعضهما أثناء غناء الهضبة لأغنيته الشهيرة “ده لو اتساب”، وسط تفاعل كبير من الجمهور.
يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم “واحد تاني”، الذي عُرض في موسم عيد الفطر عام 2022، والفيلم من بطولة أحمد حلمي وروبي، وشارك فيه أيضًا سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، أحمد مالك، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل عمرو وهبة. وقد أُلّف الفيلم من قِبل هيثم دبور، وأخرجه محمد شاكر خضير.
مصراوي
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
