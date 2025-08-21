إعفاء د. معز عمر بخيت من منصب وزير الصحة وترفيع د. هيثم محمد ابراهيم وزيرا

أصدر رئيس الوزراء الدكتور كامل ادريس قرارا اليوم باعفاء الدكتور معز عمر بخيت من منصبه وزيرا للصحة وتعيين الدكتور هيثم محمد ابراهيم عوض الله وزيرا لوزارة الصحة .

