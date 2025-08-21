أحدثت شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين بالسودان هزّة عنيفة في سوق تأمين السيارات والمركبات بالسودان وذلك بخطابها إلي مدير الإدارة العامة لشرطة المرور تعلن من خلاله الإصدار لوثائق التأمين عبر الربط المباشر مع نظام المرور .. وأوضحت الشركة في خطابها عدم قانونية إلزام شركات التأمين بالعمل من خلال تطبيق فونكس والذي ألحق ضرراً بالغاً بعلاقات الشركة مع عملائها ..

■ بحسب خطاب شركة شيكان فإن نظام فونكس غير قانوني ولا يجوز منع شركات التأمين من الربط المباشر مع شرطة المرور ..

■ وقريباً من خطاب شركة شيكان .. من سيتقدم نيابة عن المواطنين السودانيين لتأكيد عدم قانونية تحصيل شركة فونكس لمبلغ5 ألف جنيه من أي مواطن لديه مركبة أو سيارة .. هذه المبالغ تشتري صمت جهات داخل سوق التأمين بالسودان ..

■ فونكس تلتف علي قرار الرقابة علي التأمين بمنع تحصيل عمولة علي التأمين الإلزامي للسيارات .. فونكس تأخذ هذا المال بغير طيب نفس ..

■ هل يتم إدخال المبالغ الإجمالية كاملة في حسابات شركة فونكس ؟! .. إجابة السؤال طرف الموظفين الذين تقع علي عاتقهم مسؤولية نظام فونكس داخل شركات التأمين ..

■ هنالك مخالفات عديدة لنظام فونكس . . مخالفات تستدعي تدخلأ عاجلاً من السلطات القانونية والرقابية ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد