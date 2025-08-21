شاهد بالصورة.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تشعل مواقع التواصل بإطلالة برتقالية مثيرة والجمهور يتغزل: (برتقالي ومتره غالي)

عاد الفنانة السودانية, المعروفة مونيكا روبرت, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة خطفت الأضواء وحظيت بتفاعل واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, ظهرت في لقطة تم تداولها عبر صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. مونيكا روبرت, ظهرت بأزياء ضيقة ومثيرة باللون الرتقالي, جعلت الجمهور يتسابق على نشر تعليقات الغزل والتي كان أبرزها تعليق أحدهم قال فيه: (برتقالي ومتره غالي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

