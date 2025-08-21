أشعلت القيادية بتحالف قوى الحرية والتغيير حنان حسن, ثورة من الغضب داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد سخريتها من مقتل الشهيد مهند فضل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت حنان حسن, صورة للشهيد وهو ساقط بعد استشهاده وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وزعمت القيادية بالحرية والتغيير, أن الشهيد مهند فضل, يملك جواز دبلوماسي, ظهر باللون الأحمر بعد سقوطه شهيداً في معارك كردفان أمس الأربعاء. وكتبت حنان حسن, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (جنس البزار دا ما ببكي خلاه وفات..اييييه كله رايح ونحن من الأزرق المسكين دا يحرمونا القيادي بكتائب الحركة الإسلامية القتيل اليوم بمعارك شمال كردفان مهند فضل إبراهيم يحمل جواز دبلوماسي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر زعمت أنه يملك جواز دبلوماسي.. “جنس البزار دا ما ببكي” القيادية بتحالف قوى الحرية والتغيير حنان حسن تسخر من مقتل الشهيد مهند فضل وتنشر صورة له وهو ساقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.