شاهد.. عريس سوداني وعروسته يشعلان مواقع التواصل بجلسة تصوير “جرتق” مثيرة للجدل

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور من جلسة تصوير لعروسين, أثارت جدلاً واسعاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر العريس وعروسته في جلسة التصوير بأزياء “الجرتق” والذي ظهرت فيه العروس بفستان أثار ضجة واسعة. فستان العروس أظهر مناطق من جسمها وهو الأمر الذي قابله الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات كبيرة وسخرية واسعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

