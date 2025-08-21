شاهد بالفيديو.. أبهر الحاضرين والمتابعين بمهاراته العالية.. ظهور لاعب سوداني ناشئ أطلق عليه الجمهور لقب لامين يامال الصغير بأحد الملاعب العربية

خطف لاعب سوداني, ناشئ الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, والعربية وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو من إحدى التدريبات مع زملائه الصغار. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الناشئ السوداني, أظهر مهارات كروية عالية في المراوغة خلال مباراة بأحد ملاعب الناشئين بدولة عربية لم يتم الكشف عنها. مهارات اللاعب السوداني, أبهرت المتابعين وزملائه الحاضرين بالملعب وهو ما جعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي يشبهه بنجم فريق برشلونة, لامين يامال. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

