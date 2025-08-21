بطولة إنكلترا: أرسنال يدخل على الخط لضم إيزي نجم كريستال بالاس (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - لندن : دخل أرسنال، وصيف بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم في الموسمين الماضيين، على خط التعاقد مع إيبيريتشي إيزي من كريستال بالاس، ليقطع الطريق أمام غريمه اللدود توتنهام في صفقة قد تكون من أكثر الصفقات جرأة في فترة الانتقالات الصيفية.

وبدا أن توتنهام في طريقه لضم لاعب خط الوسط المهاجم البالغ 27 عاما من كريستال بالاس إلى ناديه في شمال لندن.

لكن يبدو أن أرسنال يسعى للانقضاض على الصفقة بسبب مخاوفه من ابتعاد مهاجمه الألماني كاي هافيرتس عن الملاعب لفترة طويلة بسبب إصابة في الركبة، ويعمل على جلب الدولي الإنكليزي الذي رحل عن "الغانرز" وهو في الثالثة عشرة من عمره، إلى ملعب "الإمارات".

وأفاد موقع "ذي أثلتيك" أن أرسنال توصل إلى اتفاق مبدئي مع بالاس للتعاقد مع إيزي، بقيمة تقارب قيمة الشرط الجزائي المنتهي الصلاحية والبالغ 91 مليون دولار، وهو المبلغ الذي كان توتنهام مستعدا لدفعه.

ودخل هافيرتس بديلا في مباراة الأحد على أرض مانشستر يونايتد (1 0) في المرحلة الأولى من الدوري الأحد، لكن يبدو الآن أنه سيكون مجددا خارج حسابات مدربه الإسباني ميكل أرتيتا، إذ غاب عن التدريب المفتوح لأرسنال على ملعب الإمارات الأربعاء.

أنهى أرسنال الموسم الماضي في المركز الثاني خلف ليفربول البطل، بينما حلّ توتنهام في المركز السابع عشر المتواضع، بفارق مركز واحد عن منطقة الهبوط، لكنه ختم موسمه بإحرازه لقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على حساب مواطنه مانشستر يونايتد (1 0).

شارك إيزي في مباراة نهاية الأسبوع خلال تعادل كريستال بالاس مع تشلسي سلبا، وتدرب الأربعاء قبل مباراة فريقه في تصفيات مسابقة "كونفرنس ليغ" على أرضه أمام فريدريكستاد النروجي، حيث أصر المدرب النمسوي أوليفر غلاسنر على أن إيزي والقائد مارك غويهي (25 عاما) الذي كان هدفا لليفربول، سيكونان أساسيين المباراة الأوروبية.