لامين يامال.. موهوب لمسته عصا الله وحممه ميسي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من برشلونة: سطع نجم برشلونة لامين يامال في افتتاحية الدوري الإسباني، وكما يقولون فإن الرأس الثقيل هو من يرتدي التاج بكل ثقة، و لامين يامال مستعد لارتدائه، إنه يريد ذلك، لذا كان هناك مساء السبت يُجري تتويجه الخاص.

مع اللمسة الأخيرة من أولى مباريات برشلونة لموسم 2025-2026، سجل النجم الشاب أول أهدافه في الموسم، إنه النجم الموهوب الذي أصبح يرتدي الرقم 10، وهو اللاعب الذي منحه برشلونة عقدًا لست سنوات، وأهداه القميص الذي ارتداه كوبالا ، لويس سواريز، دييغو مارادونا، ريفالدو، رونالدينيو، وليونيل ميسي.

إنه لامين يامال.. المراهق الذي ادعى مدرب إسبانيا لويس ديل لا فوينتي أنه "لمسته عصا الله"، وهو تعبير يعني أنه الله منحه موهبة خاصة وقوى خارقة، وهو في الوقت ذاته الطفل الذي حمّمه ميسي.

كان هدفه الأول بطريقة تؤكد أنه لاعب ناضج بما يكفي، وكان تمامًا كما تتخيله، لامين يامال يُسجل هدفاً على طريقة ميسي. انطلق من الجهة اليمنى، وعندما استقرت الكرة في الزاوية، سددها مجددًا. وتوقف أمام سون مويكس، وأنزل تاجًا خفيًا على رأسه، مُعلنًا عزمه على ارتداء هذا التاج الموسم الحالي وما بعده من مواسم.

الناضج قبل الأوان وموهبة هذا الزمان

لامين يامال ببساطة هو الفتى الذي وصل إلى نهائي بطولة أوروبا (أمم أوروبا) في السادسة عشرة من عمره ، وأصغر من يسجل في الكلاسيكو بين البارسا والريال طوال التاريخ ، وقائد سابق لعصره ، هو بالفعل الأفضل في العالم قبل أن يتجاوز السابعة عشرة من عمره.

هل هذا كلام غبي؟ هل نحن نمارس ضغطاً هائلاً على شاب مراهق؟ ليس غبيًا فحسب، بل غير مسؤول. لاعب شاب آخر مثقل بالضغط، لا يُسمح له بالاستمتاع بالحياة. دعه وشأنه.

هل نسيتم أنسو فاتي؟ لكن، حسنًا، لامين يامال هو من يقول ذلك، قوله إن الكرة الذهبية ستأتي، ووعده بالتتويج مع البارسا بدوري أبطال أوروبا، والتوجه إلى الكاميرا والإعلان عن نفسه للعالم، هو ببساطة لا يمكن إيقافه.

في بريق عينيه نوع من الغرور، ولديه هوس باستخدام حسابه الشخصي في إنستغرام، وأقام احتفالية عيد ميلاد مثيرة للجدل، وبريق النجومية الذي يطارده، لكنه لا يهتم، فهو على استعداد لجذب الانتباه إلى نفسه، وليس الاختباء، وعلى ثقة من أن ذلك لن يعرقل مسيرته.

الفوز يجعلهم لا يقولون شيئاً

قال لامين يامال: "طالما أنني أحقق الفوز مع فريقي، لا يمكنهم قول أي شيء"، وغالبًا ما يفعل ذلك لأنه إذا كان موجودًا فيما يقوله، فهو موجود فيما يفعله أيضًا.

من الصعب حقًا تذكر أي شخص فعل هذا، أو أي شخص يفعله بالفعل. بحلول الوقت الذي سجل فيه الهدف مساء السبت، كانت المباراة قد حُسمت بالفعل. كان مايوركا قد سجل هدفين مع نقص عددي منذ الشوط الأول، وطُرد لاعبان. ثم راوغ لامين يامال ثلاثة أو أربعة، وسدد الكرة بقوة في الشباك.

وصفت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" ذلك بأنه عرض شخصي للامين يامال، وقال إريك غارسيا إنه نفس الهدف الذي يسجله في التدريبات، وفي كل مباراة، إنه نفس الهدف الذي شوهد في العديد من المباريات بالفعل: الهدف الذي فاز به بلقب العام الماضي ، وهو مرشح بالفعل ليكون أفضل هدف هذا الموسم. أنت تعلم ما هو قادم، لكنك لا تستطيع إيقافه.

لا يسلك دائمًا نفس المسار، ليس أقلها أن قدرته على استخدام الجزء الخارجي من حذائه لإسقاط الكرة على رأس زملائه في الفريق. هنا، أكمل مراوغات أكثر من أي شخص آخر، وسدد أكثر وصنع المزيد من الفرص. كما نفذ الركلات الحرة أيضًا - وهذا أمر جديد.

استغرق الأمر خمس دقائق فقط لتقديم تمريرة حاسمة مثالية لرافينيا ليسجل، وقد فعل ذلك بسهولة جعلته يبدو وكأنه يمزح. حتى تسديدته هي التي أدت إلى الهدف الثاني بعد ذلك بوقت قصير، حيث سقط أنطونيو رايلو على الأرض عندما صدها برأسه ولا يزال على الأرض عندما مرر لامين يامال الكرة إلى فيران توريس الذي سددها بقوة في الشباك.

المقارنة مع ميسي.. لم لا؟

كان لامين يامال يطمح لتسجيل هدف خاص به. وعندما تحقق ذلك، كان قد واجهه للتو يان سالاس. قال غارسيا ضاحكًا من حتمية الأمر: "بمجرد أن حدث ذلك، كنت أعلم أنه سيسجل". وجد صدى آخر أن إغضاب يامال ليس بالفكرة الجيدة، وهو ما اعتاد بيب غوارديولا قوله عنه .

قال خورخي فالدانو: "لم أحب مقارنة ميسي بمارادونا يوماً، والآن لا أحب مقارنة لامين بميسي، لكن لامين يغريك بمشروعية المقارنة".

في اليوم الافتتاحي للموسم بالدوري الإسباني، تشعر وكأن لامين يامال أصبح الآن بالغًا وجاهزًا للهيمنة، وعلى الأرجح سوف ينجح الأمير الشاب لامين يامال في التعامل مع الضغوط لكي يدخل قائمة ملوك البارسا.

========

أعدت ""الخليج 365"" هذه المادة نقلاً عن الغارديان