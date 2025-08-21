تقييم الحوادث باليمن: التحالف لم يستهدف سيارة نقل مياه في البيضاء

صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (سيارة نقل مياه) بتاريخ (4 / 3 / 2019م) بمحافظة (البيضاء)، فيما يلي نصه: فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك أنه عند الساعة (1:00) صباحًا بتاريخ (4 / 3 / 2019م)، استهدف طيران التحالف (سيارة نقل مياه) كانت في طريقها إلى سد (حريه) لجلب الماء في محافظة (البيضاء).

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن سد (حريه) يقع شمال محافظة (البيضاء)، (لم يتضمن الادعاء إحداثي لموقع الادعاء).

بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (4 / 3 / 2019م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على محافظة (البيضاء). بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:

1 / بتاريخ (3 / 3 / 2019م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على محافظة (البيضاء).

2 / بتاريخ (5 / 3 / 2019م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على محافظة (البيضاء).

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (سيارة نقل مياه) في محافظة (البيضاء) بتاريخ (4 / 3 / 2019م) كما ورد بالادعاء.