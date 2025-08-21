تابع الان خبر نجاح أول عملية زراعة أوتوماتيكية لقوقعة الأذن بالسعودية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أجرى فريق طبي في مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بالمدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود، أول عملية زراعة قوقعة الأذن باستخدام تقنية اليد الروبوتية “الزراعة الأوتوماتيكية” في المملكة والمنطقة، ما يمثل نقلة نوعية في جراحة السمع.

وتمكّن هذه التقنية الحديثة الأطباء من إدخال أقطاب الغرسة بدقة فائقة وثبات متناهٍ، مما يعزز سلامة المرضى ويضمن الحصول على أفضل النتائج السمعية. وتتميز اليد الروبوتية بسهولة التحكم، واستقرار الأداء، والدقة العالية في تنفيذ الحركات الجراحية الدقيقة، ما يحسن من جودة الرعاية الجراحية المقدمة.

ويُعد مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن واحدًا من أبرز المراكز المرجعية المتقدمة في زراعة القوقعة على مستوى المملكة والمنطقة، لما يمتلكه من كفاءات طبية متعددة التخصصات وتقنيات حديثة، تضمن تقديم رعاية متكاملة ومتخصصة لمرضى ضعف السمع.