الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي في الرياض فبراير 2026

بيروت - نادين الأحمد - تستعد الهيئة العامة للصناعات العسكرية لإطلاق النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي في الرياض خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وأكد معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي أن المعرض يمثل منصة عالمية لتعزيز الشراكات الإستراتيجية، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الدفاعية، وتسليط الضوء على القدرات الدفاعية المتنامية للمملكة، كما أنه أداة رئيسية لدعم جهود توطين الصناعات العسكرية.

وأشار المهندس العوهلي إلى أن النسخة الثالثة تأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها النسختان الأولى والثانية في 2022 و2024، موضحًا أن المعرض سيتيح بيئة مثالية للتواصل بين المشاركين، وتعزيز التعاون بين المصنعين المحليين والدوليين، والحكومات، والمستثمرين في قطاع الدفاع.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للمعرض أندرو بيرسي إلى أن النسخة الثالثة ستركز على مستقبل التكامل الدفاعي، مع برامج مصممة لتطوير التواصل بين العارضين والمشاركين، وسلاسل التوريد، والحكومات، والمستثمرين. كما ستشهد هذه النسخة زيادة مساحة المعرض بنسبة 58% مقارنة بالنسخة الأولى، نتيجة الإقبال الكبير من الشركات والمصنعين المحليين والدوليين، مع إضافة قاعة عرض رابعة إلى جانب القاعات الثلاث الرئيسة، لتوفير بيئة مثالية لعقد الشراكات النوعية ودعم الاستثمار وتبادل الخبرات.

يُذكر أن النسخة الثانية من المعرض شهدت توقيع عقود شراء عسكرية ودفاعية بقيمة 26 مليار ريال سعودي، بمشاركة 773 جهة عارضة من 76 دولة، وحضور أكثر من 441 وفدًا دوليًا رسميًا، إلى جانب استقبال أكثر من 106 آلاف زائر، ما يعكس أهمية المعرض كمنصة استراتيجية للصناعات الدفاعية والأمنية على المستوى العالمي.