مساعدات سعودية جديدة تصل غزة

وتسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة المساعدات وأشرف على عملية إدخالها، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف مناطق القطاع.
ويأتي وصول هذه المساعدات في وقت يعيش فيه سكان قطاع غزة أوضاعًا إنسانية صعبة مع تفاقم أزمة الجوع، ووصول معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة.
