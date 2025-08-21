اخبار العالم

50 قتيلاً بهجوم على مسجد في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - مايدوجوري (وكالات) 

أعلن مسؤولون محليون وسكان، أمس، أن عدد القتلى جراء هجوم شنه مسلحون على مسجد ومنازل قريبة منه في ولاية كاتسينا بشمال غرب نيجيريا ارتفع إلى 50 شخصاً على الأقل، كما اختطف نحو 60 آخرين.
وقع الهجوم صباح أمس الأول في بلدة أونجوان مانتاو النائية بمنطقة مالومفاشي خلال صلاة الفجر في المسجد.
وقال شهود إن المسلحين وصلوا على دراجات نارية وأطلقوا النار داخل المسجد قبل أن ينتشروا في أنحاء القرية.
وقال أمينو إبراهيم، النائب عن منطقة مالومفاشي، إن ما لا يقل عن 30 شخصاً قُتلوا، فيما أُحرق 20 آخرون أحياء، واصفاً ما جرى بأنه سلسلة من الهجمات الوحشية التي استهدفت المجتمع المحلي.

