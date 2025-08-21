تكنولوجيا: تقرير يكشف انتقال أجهزة أمازون Fire إلى نظام اندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أمازون لإحداث تغيير كبير في سلسلة أجهزة Fire اللوحية، وفقًا لتقرير جديد. تخطط الشركة للتخلي عن نظامها الحالي Fire OS، المبني على نسخة معدلة من اندرويد، والاعتماد على نظام اندرويد الأصلي.

من المتوقع أن يصل أول جهاز Fire يعمل بنظام اندرويد في العام المقبل بسعر 400 دولار، وهو سعر أعلى بكثير مما اعتاد عليه المستخدمون مع هذه الفئة من الأجهزة.

هذا التحول لم يحدث فجأة، بل تشير التقارير إلى أنه كان جزءًا من مشروع استمر لسنوات، وجاء نتيجة تزايد شكاوى المستخدمين من نظام Fire OS.

أمازون تأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة كبيرة في مبيعات الأجهزة اللوحية، لكن هناك نقطة مهمة يجب ملاحظتها: النظام سيكون نسخة مفتوحة المصدر من اندرويد، ما يعني أن أجهزة Fire الجديدة لن تأتي مع تطبيقات جوجل مثبتة مسبقًا.

المصدر