تكنولوجيا: Google Photos يحصل على ميزة تحرير ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إلى جانب الكشف عن سلسلة Pixel 10، أعلنت جوجل اليوم عن ميزة جديدة لتطبيق Google Photos. كما كانت الشائعات قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر، أصبح التطبيق الآن يدعم التحرير المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال المحادثة، على أن تتوفر الميزة أولًا لهواتف Pixel 10 في الولايات المتحدة.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين وصف التعديلات التي يرغبون في إجرائها نصيًا أو صوتيًا داخل محرر الصور، لتظهر التغييرات تلقائيًا وبشكل فوري. وتعتمد هذه الميزة على نظام Google Gemini.

وبما أن التجربة مفتوحة، لا يحتاج المستخدمون إلى تحديد الأدوات التي يرغبون باستخدامها، فقط تحدث بشكل طبيعي، وسيتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

تتضمن الأمثلة التي قدمتها جوجل أوامر مثل “إزالة السيارات في الخلفية”، “استعادة هذه الصورة القديمة”، “إزالة الانعكاسات وتصحيح الألوان الباهتة”، أو ببساطة “تحسين الصورة”.

كما يقدم التطبيق بعض الاقتراحات في حال لم تكن متأكدًا مما تريد. ويمكنك إضافة تعليمات متابعة بعد كل تعديل لضبط النتائج حسب رغبتك، بالإضافة إلى إمكانية تغيير الخلفية أو إضافة عناصر جديدة حسب الطلب.

كما أن أجهزة Pixel 10 هي الأولى التي تطبق معيار C2PA Content Credentials في تطبيق الكاميرا الأصلي، على الصور التي تلتقطها سواء تم تعديلها بالذكاء الاصطناعي أم لا.

وسيدعم Google Photos أيضًا هذا المعيار، ما يتيح للمستخدمين الاطلاع على معلومات حول كيفية التقاط أو تعديل الصورة مباشرة داخل التطبيق، على أن يتم تفعيلها أولًا لعائلة Pixel 10 ثم تدريجيًا على أجهزة Android وiOS خلال الأسابيع القادمة.

