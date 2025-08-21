شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سبعيني بصاعقة رعدية في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي مواطن سبعيني يُدعى عبده محمد صالح العديم في قرية خذاف الأسفل بمديرية الحيمة الداخلية في محافظة صنعاء، إثر صاعقة رعدية مفاجئة.

تأتي هذه الحادثة وسط أجواء ماطرة وعواصف رعدية متزايدة تشهدها عدة مناطق يمنية.



وتعكس هذه الوفاة، التي حدثت على الفور، تزايد مخاطر الظروف الجوية القاسية. وقد سجّلت المحافظات اليمنية عشرات الوفيات والإصابات خلال الأسابيع الماضية، معظمها بسبب صواعق مماثلة ضربت المناطق الجبلية والريفية.

يدعو الخبراء إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي حول كيفية الوقاية من الصواعق، مثل تجنب الوقوف في الأماكن المفتوحة أو تحت الأشجار خلال العواصف الرعدية، مع التأكيد على أهمية نشر التحذيرات المبكرة لإنقاذ الأرواح.