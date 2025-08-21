بيع 3 صقور بمبلغ 111 ألف ريال في خامس ليالي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور عام 2025.

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فقرات الخبر الصحفي:

مزاد الصقور الدولي يشهد بيع 3 صقور بقيمة 111 ألف ريال

أقيمت الليلة الخامسة من مزاد الصقور الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025

مبلغ البيع الإجمالي بلغ 111 ألف ريال

الصقر الأول بيور من مزرعة “يو كي” الإنجليزية بـ 25 ألف ريال

الصقر الثاني جير شاهين من مزرعة “بي إف 3 فالكونز” الألمانية بـ 36 ألف ريال

الصقر الثالث مثلوث جير من مزرعة “يو كي” الإنجليزية بـ 50 ألف ريال

المزاد يعد وجهة موثوقة لنخبة الصقور من داخل وخارج المملكة

يسهم المزاد في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي في تطوير أساليب تربية الصقور

يعكس المزاد دعمًا ثقافيًا واقتصاديًا ويعزز الوعي البيئي