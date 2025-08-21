القاضي الرحيم فرانك كابريو.. وداعًا لوجه العدالة الذي أحبه الجمهور

حزن عميق بين سكان ولايته وعلى السوشيال ميديا

https://www.instagram.com/p/DNl4tOUoD2d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNl4tOUoD2d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNl4tOUoD2d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قاضٍ ورجل خدمة عامة

"Caught in Providence": شاشة نقلت عدالته إلى العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 01:03 مساءً - في 20 أغسطس، رحل القاضي الأمريكي الشهيرعن عمر ناهز 88 عامًا بعد صراعٍ مع سرطان البنكرياس، تاركًا وراءه إرثًا إنسانيًا في عالم القضاء، صنعه بسنوات من الأحكام التي مزجت القانون بالرحمة، على شاشة برنامجه "Caught in Providence" وفي قاعة محكمة بلدية بروفيدنس التي ترأّسها قرابة أربعة عقود.أُعلن أمس خبر وفاةعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، وسرعان ما تهافت على نعيه المواقع الصحفية والقنوات الإخبارية وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ودعوه بأرق الكلمات ووصفوه بـ "أطيب قاضٍ في العالم". وقد خلّف وراءه زوجته جويس، وأبناءه الخمسة، وأحفادًا وأبناء أحفاد.ويذكر أنه في ديسمبر 2023، وبعد أيام من بلوغه 87 عامًا، أعلنعبر مقطع مؤثر إصابته بسرطان البنكرياس، طالبًا الدعاء من متابعيه. ومنذ ذلك الحين ظلّ على تواصل مع جمهوره الذي صار يبادله الحب والدعم، ونشر من سرير المستشفى رسائل امتنانٍ وأمل. حتى صدر البيان الرسمي على حسابه يؤكد وفاته بسلام بعد "معركة طويلة وشجاعة".وقال بيان أسرة القاضي: "عُرف القاضي كابريو بتعاطفه وتواضعه وإيمانه العميق بخير الإنسان، وقد لمس حياة الملايين من خلال عمله في قاعة المحكمة وما بعدها".وتابع البيان: "لقد تركت روحه الدافئة وروح الدعابة والطيبة التي تحلى بها أثراً لا يُمحى في قلوب كل من عرفه. سيُذكر كابريو ليس فقط بصفته قاضياً محترماً؛ بل بصفته زوجاً محباً، وأباً وجداً ووالداً عظيماً، وصديقاً وفياً، وسيبقى إرثه موجوداً وأعمال الخير التي ألهم بها الآخرين، لنكرم ذكراه، لعلنا جميعاً نسعى إلى نشر مزيد من الرحمة في هذا العالم، تماماً كما كان يفعل كل يوم".كما نعاه حاكم ولاية رود آيلاند، ووصفه بأنه "كنز لرود آيلاند" وأمر بتنكيس الأعلام حدادًا، في إشارة رمزية إلى مكانته في وجدان سكان الولاية.قد ترغبين في معرفة اكتشفي أعراض السرطان الستة التي لم تسمعي بها من قبلوُلدفي 24 نوفمبر 1936 في بروفيدنس، رود آيلاند، لأسرة أمريكية إيطالية متواضعة. عمل والده بائع فاكهة ولبّانًا، فيما شقّ الابن طريقه بين الدراسة والعمل منذ الصغر؛ فكان يغسل الصحون ويُلمّع الأحذية قبل أن يفوز ببطولة المصارعة على مستوى الولاية خلال المرحلة الثانوية.لاحقًا نال درجة البكالوريوس من جامعة Providence College عام 1958، ودرس القانون في Suffolk University Law School أثناء عمله معلمًا لمادة الحكومة الأمريكية، ثم خدم في الحرس الوطني للجيش الأمريكي في خمسينيات القرن الماضي، المزيج الذي شكل رؤيته للعدالة.ودخلالحياة العامة مبكرًا؛ إلى جانب المحاماة، نشط في مجالس التعليم والهيئات الأهلية، ثم عُيّن عام 1985 قاضيًا لمحكمة بلدية بروفيدنس، وهو المنصب الذي شغله حتى تقاعده في 2023.خلال تلك السنوات صار وجهًا مألوفًا في مدينته وولايته، ثم تخطت هذه الشهرة حدود ولايته حتى أصبحت شهرة عالمية.وفي أكتوبر 2023، أُطلق اسم "القاضي فرانك كابريو" على قاعة المحكمة التي أدارها طويلًا.للمزيد: وفاة المُغني العالمي أوزي أوزبورن عضو فرقة بلاك ساباثرغم أن برنامجه التلفزيوني "Caught in Providence" انطلق محليًا أولًا، إلا أن مقاطع جلساته -التي تتناول غالبًا مخالفات المرور والغرامات- حققت عشرات الملايين من المشاهدات، ونقلت للعالم فلسفته في القضاء "المساءلة لا تنفي الرحمة".كان يسأل المخالف عن ظروفه، ثم يبتسم، ويمازح الأطفال، ويخفّف الغرامات أو يجدّد المواعيد، وبذلك جذب جمهورًا عالميًا رأى فيه صورة لقاضٍ يسمع ويُصغي قبل أن يحكم. لهذا لُقّب إعلاميًا بـ"أطيب قاضٍ" و"القاضي الرحيم".إليكِ هذا الخبر وفاة الممثلة كيلي ماك نجمة The Walking Dead عن 33 عامًا بعد صراع مع مرض نادرلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»