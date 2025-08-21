إحالة بدرية طلبة إلى مجلس التأديب.. ونقابة الممثلين: نحافظ على كرامة المهنة

إجراءات التحقيق تتم وفق معايير قانونية

بدرية طلبة لها الحقق في الدفاع عن نفسها أمام مجلس التأديب

حقيقة إحالة بدرية طلبة للمحاكمة

اعتذار بدرية طلبة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 11:05 صباحاً - قررت، برئاسة الدكتور أشرف زكي، إحالة الفنانةإلى لجنة التأديب، اعتمادًا على نتائج التحقيق الذي جرى معها، أمس الأربعاء، داخل مقر النقابة بالقاهرة، حيث جاء ذلك على خلفية ما نُسب إليها من مخالفات في الفترة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.وأكدت نقابة المهن التمثيلية، في بيانٍ رسمي، أنّ إحالة بدرية طلبة إلى مجلس التأديب، يعكس ضرورة الالتزام باللوائح الداخلية للنقابة، والحرص على تطبيق القواعد، مؤكدة أن إجراءات التحقيق والتأديب تتم وفق المعايير القانونية.وشدد مجلس النقابة على احترامه الكامل لجميع أعضائه، وأن ما يُتخذ من قرارات لا يستهدف سوى الحفاظ على كرامة المهنة وصون تقاليدها، مؤكداً أن "الفنانة بدرية طلبة ستحصل على كامل حقها القانوني في الدفاع عن نفسها أمام مجلس التأديب".وكانت الأيام القليلة الماضية، قد شهدت تداول أنباء تفيد بإحالة بدرية طلبة إلى المحاكمة بتهمة سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية بلاغات تتهمها بنشر فيديوهات لا تليق بالمجتمع المصري وبالمرأة على وجه الخصوص، حيث زعمت تقارير إعلامية أن النيابة العامة حددت يوم 26 سبتمبر المقبل كموعد لانعقاد أولى جلسات محاكمة الفنانة أمام المحكمة الاقتصادية. إلا أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي سارعت إلى نفي الأمر، مؤكدةً أن ما جرى هو مجرد تحويل بدرية طلبة للتحقيق داخل النقابة، وأنها لم تُحل للمحكمة حتى الآن.كما نفت بدرية طلبة، الأنباء المتداولة من خلال بيان رسمي عبر محاميها، الذى أوضح أن الحديث عن جلسة محاكمة في 26 سبتمبر غير منطقي، لكونه يصادف يوم جمعة، وهو يوم عطلة رسمية للمحاكم في مصر. وأكد البيان أن جميع ما يتم تداوله لا يتعدى كونه شائعات.

يذكر أنّ، الفنانة بدرية طلبة تقدمت باعتذار علني عبر حسابها على "فيسبوك"، حيث كتبت: "أنا تحت أمر نقابتي، فعلاً غلطت إني انسقت وراء قلة لا يمثلون الشعب المصري، وسمحت لهم باستغلال فيديوهات مجتزأة ضدي. حتى لما حاولت أعتذر للجمهور اللي بيحبني، اعتذرت بعصبية بسبب الاستفزازات، ودي كانت غلطتي. بكرر أسفي واعتذاري للجمهور اللي كان سبباً في وجودي، ولا يمكن أغلط في ناس بتحبني".



حقيقة منع بدرية طلبة من التمثيل مدى الحياة؟

وكانت الأيام الماضية، قد روّج البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي، بمنع بدرية طلبة من التمثيل مدى الحياة، إلا أنّ الناقد الفني طارق الشناوي حسم صحة تلك الأخبار المتداولة، قائلًا عبر حسابه على "فيسبوك"؛ "الخبر المتداول إعلاميا عن ايقاف بدرية طلبة مدي الحياة عن ممارسة التمثيل عاري من الصحة"، وأكمل الشناوي: "حتي الان لم يبدا التحقيق مع بدرية وسوف تقف أمام جهات التحقيق الأربعاء المقبل.. وطبعًا العقوبة المتوقعة هي الإيقاف لمدة زمنية تمتد غالبًا عدة أشهر.. أستبعد الإيقاف مدى الحياة.. دعونا لا نستبق الأحداث وننتظر يوم الأربعاء".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».