أيها المدير.. ألق نظرة إلى عين من تصافح

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صرخت الطفلة الصغيرة ببكاء عنيف، وجسدها يرتجف بقوة في غرفة الطوارئ بالمستشفى. كانت تلك اللحظة المروعة هي بداية قصة انتصار الحياة على الموت، والتي شهدتها العاملون في المستشفى بدهشة وإعجاب.

تعودت الممرضة لورا على مشاهدة المشاعر المتضاربة لدى المرضى وأقاربهم، لكن هذه المرة كانت الأمور مختلفة. فعندما التقت بنظرات زوج الطفلة، الذي كان يحتضن زوجته بين يديه، شعرت بالدفء والأمان. كانت تلك النظرة تحمل في طياتها قوة وصمود لا توصف، وكأنها تقول “سنتخطى هذا معًا”.

وفيما كانت لورا تحاول تقديم الدعم والراحة للعائلة، شاهدت الطبيبة الشابة سارة الطفلة تغمرها موجة من الهدوء والثقة. كانت تلك اللحظة هي لحظة تحول في مسار حياة الطفلة، حيث استعادت قوتها وبدأت في محاربة المرض بكل شجاعة.

بعد أسبوع من العناية الفائقة والدعم النفسي، غادرت الطفلة المستشفى وهي تبتسم بفخر وثقة. كانت تلك القصة الإنسانية تجسد مدى الروح البشرية القوية والقدرة على التغلب على الصعاب.

وفي نهاية اليوم، تذكرت لورا تلك النظرة القوية التي رأتها في عيني زوج الطفلة، وكانت تعلم أن الحب والصمود هما الدواء الحقيقي الذي يشفي الجروح ويعيد الحياة إلى القلوب المكسورة.