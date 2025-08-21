تفاقم الأمم المتحدة: أزمة المأوى وسوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تفاقمت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” تزايد الأزمات، مع استمرار تفاقم المجاعة وسوء التغذية. وفي هذا السياق، حذر المكتب من أزمة كبيرة في المأوى، مشيرًا إلى أن تلبية احتياجات المأوى الحالية لنحو 1.4 مليون شخص يتطلب جهودًا كبيرة، مع تحديات تواجه نقل الإمدادات بسبب القيود المفروضة.

وأشار المكتب إلى ضرورة تسهيل العمل الإغاثي والإنساني، مع التأكيد على أهمية إبقاء معبر زكيم مفتوحًا لضمان وصول مواد الإيواء بشكل سلس. يأتي هذا في ظل استمرار القتال وتصاعد الصراعات في المنطقة، مما يجعل الوضع الإنساني أكثر تعقيدًا وصعوبة.

وبهذه الظروف الصعبة، تبقى الحاجة الماسة للتدخل الإنساني العاجل والدعم اللازم لسكان قطاع غزة، للمساهمة في تخفيف معاناتهم وتوفير الحماية اللازمة لهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهونها.