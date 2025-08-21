شكرا لقرائتكم خبر «ساسرف» والهيئة السعودية للمهندسين توقعان مذكرة تفاهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف) أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمهندسين، تهدف إلى دعم وتطوير الكفاءات الهندسية الوطنية، وتعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والمهني في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقعت الاتفاقية بحضور الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة ساسرف المهندس خالد الحارثي، والأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالمحسن المجنوني، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل التعاون بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها: التدريب والتطوير المهني، وتبادل الخبرات، وتقديم برامج تأهيل واعتماد للمهندسين، والإسهام في تطوير بيئة العمل الهندسية داخل المنشآت الصناعية، بما يعزز الكفاءة والابتكار.

وأكد المهندس الحارثي أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام «ساسرف» بدعم رأس المال البشري المحلي وأن الشركة تؤمن بأن استدامة الأداء الصناعي تبدأ من تمكين الكفاءات الوطنية، وهذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو بناء منظومة هندسية قوية ومؤهلة تسهم في تحقيق تطلعات المملكة.

وبين أن «ساسرف» أصبحت من خلال هذه المذكرة أول منظومة صناعية متكاملة تعتمد جميع مهندسيها لدى الهيئة السعودية للمهندسين، في خطوة رائدة تؤكد التزام الشركة بتعزيز المهنية والاعتراف بالكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير، وتعد هذه المذكرة امتدادا لجهود الطرفين في دعم التميز المهني والهندسي، حيث تتضمن مبادرات مستقبلية تشمل ورش عمل، وبرامج تدريب تخصصية، وفرص تطوع هندسي، وتعزيز حضور المهندسين في المشروعات الصناعية الكبرى.

يذكر أن شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل «ساسرف» تعد إحدى المصافي الوطنية الرائدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 305 آلاف برميل يوميا، وتنتج مجموعة من المنتجات البترولية تشمل: البنزين، الديزل، الكيروسين (وقود الطائرات)، غاز البترول المسال (LPG)، والكبريت، كما تقوم الشركة بتصدير جزء كبير من إنتاجها إلى الأسواق العالمية، مما يعزز حضور المملكة في قطاع الطاقة الدولي ويدعم ميزانها التجاري.